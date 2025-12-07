La giornata Riflettori puntati sulla partitissima Grosseto-Prato
Mentre la Robur sarà impegnata a Montevarchi, senza l’apporto dei propri tifosi, costretti a seguire la partita da uno schermo per il divieto di trasferta posto dal prefetto di Arezzo, si giocheranno anche tutte le altre gare della 15ma giornata. I riflettori saranno puntati sulla sfida Grosseto-Prato che vedrà affrontarsi le due big del girone. Dieci i punti che separano la capolista dai lanieri: la squadra di Indiani ha tutto da guadagnare. Proveranno ad approfittarne il Tau e il Seravezza che, a -5 dal Grifone, affronteranno rispettivamente Poggibonsi e Ghiviborgo. Bel confronto anche quello tra il Foligno e il San Donato: ai piani alti, oggi, la classifica potrebbe subire degli scossoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
