La fuga infinita di Toma Taulant | evaso dal carcere di Opera il detenuto che beffa l’Europa da dieci anni

Lo aveva già fatto nel 2013. E anche questa volta l’evasione è andata a buon fine per Toma Taulant, un pericoloso rapinatore albanese con fine pena nel 2041. Tutto è avvenuto tra la notte e le prime ore dell’alba. Taulant, 41 anni, considerato estremamente pericoloso e con una storia criminale che attraversa Italia ed Europa, è riuscito a scappare dal carcere di Opera (Milano), un carcere di massima sicurezza. Secondo quanto apprende il FattoQuotidino, l’uomo avrebbe segato le sbarre della cella per poi calarsi all’esterno, sfruttando il buio e probabilmente un momento favorevole nel cambio turno degli agenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

