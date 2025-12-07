La forza di una Donna anticipazioni dall’8 al 13 dicembre 2025

Le anticipazioni de La forza di una donna dall’8 al 13 dicembre 2025 su Canale 5 raccontano la vendetta di Nezir contro Sarp: Bahar, Piril e i bambini vengono tenuti in ostaggio nella villa, mentre nel Giardino delle Rose Sarp è costretto a un sorteggio crudele su Doruk. Intanto Sirin punta Emre e l’avvocata Kismet . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

