La foresta di Roccarainola museo all’aperto Tony Afeltra apre lo sguardo sul paesaggio

La foresta di Roccarainola e il progetto New Paradise La Foresta Demaniale di Roccarainola occupa una posizione particolare nel mosaico geografico della Campania. Ai margini del Parco del Partenio, accoglie un bosco che alterna castagneti storici, radure luminose, salite che portano verso l’Irpinia e tracce di un’antica ruralità che ancora oggi definisce l’identità del luogo. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La foresta di Roccarainola, museo all’aperto. Tony Afeltra apre lo sguardo sul paesaggio

