La Fiorentina ha il passaporto per la B Cosa serve? Una bandiera
L'imbarazzante balletto sul rigore di Sassuolo, Vanoli che non cambia nulla, la reazione stizzita di Ranieri: serve una soluzione per una salvezza disperata, serve carisma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Non siamo al meglio, non ci troviamo ancora al massimo". Le parole di Dzeko dopo la partita con l’AEK Atene non lasciano spazio a dubbi: la Fiorentina sta vivendo un periodo buio, e lo sanno anche i giocatori. I numeri sono impietosi: nemmeno la squadra d - facebook.com Vai su Facebook