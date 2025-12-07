La Fiorentina condanna le minacce social alle famiglie dei calciatori | Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio
La Fiorentina prende posizione dopo le gravi minacce ricevute dai propri calciatori e dalle loro famiglie a seguito della sconfitta per 3 a 1 contro il Sassuolo. Il comunicato ufficiale. Il comunicato della Fiorentina. “Acf Fiorentina esprime piena solidarietà e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore successive alla sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio, né in nessun ambito della nostra società. Il Club si è messo subito in contatto coi propri tesserati e con le autorità competenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza e della serenità dei giocatori, dei membri dello Staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
L'Associazione Italiana Calciatori condanna con forza le inaccettabili minacce ricevute dai calciatori della Fiorentina e dalle loro famiglie al termine della gara disputata a Sassuolo.
Minacce alle famiglie dei calciatori della Fiorentina sui social: la moglie di Dodo denuncia