La fine del mito occidentale e l’inizio dell’Europa che resiste

Quotidiano.net | 7 dic 2025

Difesa comune delle democrazie liberali. Era questa la promessa, talvolta ipocrita ma indubbiamente potente, che per ottant’anni ha cementato il ponte atlantico. Nella dottrina Trump questo cemento salta per aria. Con la National Security Strategy, siamo di fronte alla prima, esplicita, strategia di delegittimazione dell’Unione europea dal dopoguerra a oggi. L’Europa non è più casa comune ma problema, zavorra, “potere nemico”, burocrazia antidemocratica che “domina” Stati da liberare.  È colpevole di manipolare l’immigrazione, di "sconvolgere i processi democratici" nei Paesi membri, fino a suggerire che alcuni governi europei avrebbero "soppresso l’opposizione" per restare al potere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

