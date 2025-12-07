La fiamma olimpica parte da Roma Achille Lauro tedoforo d’eccezione

Lidentita.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 si è ufficialmente accesa a Roma, dando il via a un viaggio carico di simboli, emozioni e aspettative. Lo storico Stadio dei Marmi ha fatto da cornice a una cerimonia breve ma intensa, che ha inaugurato una staffetta destinata a toccare l’intero Paese per 63 giorni, attraversando 60 città . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

la fiamma olimpica parte da roma achille lauro tedoforo d8217eccezione

© Lidentita.it - La fiamma olimpica parte da Roma. Achille Lauro tedoforo d’eccezione

