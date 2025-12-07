La Fiamma Olimpica a Ostia entusiasmo e applausi dei lidensi al passaggio dei tedofori

Ostia, 7 dicembre 2025 – Ha illuminato le strade di Ostia la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Questa mattina 7 dicembre, dopo aver iniziato il percorso di giornata (la seconda del Viaggio in programma, in tutta Italia) agli Scavi di Ostia Antica (sito Unesco), la torcia portata dai tedofori, uno dopo l’altro nei loro 200 metri assegnati ciascuno, ha percorso le strade lidensi. E’ stato il lungomare, come prima frazione, ad essere stato entusiasmato dalla presenza della Fiamma, accompagnata dal convoglio del comitato organizzatore dei Giochi Invernali 2026. E’ stata accolta dall’entusiasmo, dagli applausi e dalla gioia di molti cittadini che si sono riversati a bordo strada, di fronte al Pontile, per immortalare i tedofori e la Fiamma stessa, che scintillava in cima alla torcia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

