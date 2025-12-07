la festa del calcio integrato tutti in campo senza distinzioni

PISTOIA Tempo di Natale, tempo di bei doni. Il regalo di Natale del Gs Avanguardia 1953 di Renzo Corsini è la festa del " calcio integrato ": bambini e ragazzi, disabili e normodotati, che giocano tutti assieme a pallone. Come dire, la filosofia dell’antico sodalizio di calcio gratuito giovanile pistoiese portata all’ennesima potenza. Domani, lunedì 8 dicembre, il Gruppo Sportivo Avanguardia 1953 organizza infatti, la manifestazione intitolata "In direzione ostinata e contraria" al campo Frascari di Pistoia (ingresso libero), patrocinata dal Comune. Dalle 9.30 tante squadre, pure miste, delle società Centro Lebowski, Associazione Calcio Prato, Pistoiese Special e Gs Avanguardia 1953 si sfideranno dinnanzi a familiari, parenti, amici e a chi sentirà il desiderio di vedere il calcio di una volta, quello giocato sino a sera sui campetti della città e della periferia dai giovani e giovanissimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

