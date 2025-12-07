La Ferrari è riuscita a vincere un premio poco conosciuto nella sua stagione terrificante in F1
La Ferrari è stata premiata per la velocità dei suoi pit stop: anche in una stagione negativa ha trionfato in questa speciale classifica per la seconda volta nella sua storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Facciamo i più sinceri complimenti alla Scuderia Ferrari per essere riuscita a trovare un partner ufficiale con cui dare significato profondo, valore assoluto e una certa solennità a una delle frasi simbolo di questa tribolata stagione 2025. Quel “It must be the wat - facebook.com Vai su Facebook
L'eventuale addio di Charles #Leclerc rappresenterebbe il fallimento progettuale della #Ferrari che in tutti questi anni, al miglior pilota della FDA, non è riuscita a dargli una vettura #F1 competitiva nel medio e lungo periodo. Charles ha 28 anni. Non può aspet Vai su X
La Ferrari è riuscita a vincere un premio poco conosciuto nella sua stagione terrificante in F1 - La Ferrari è stata premiata per la velocità dei suoi pit stop: anche in una stagione negativa ha trionfato in questa speciale classifica per la seconda ... Si legge su fanpage.it
Ecco come si può vincere il Mondiale con la Ferrari - I segreti della squadra di Coletta dominatrice dell’Endurance Ad Abu Dhabi stanno per andare in onda i titoli di coda su una delle stagioni più deprimenti dell ... Segnala ilfoglio.it
Verstappen: "Io in Ferrari? Mai dire mai, ma lì si va solo per vincere. Non so per quanto correrò" - Monza è il regno della passione Ferrari e anche Max Verstappen non ha potuto fare a meno di parlare della rossa. Si legge su gazzetta.it