La Ferrari è riuscita a vincere un premio poco conosciuto nella sua stagione terrificante in F1

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ferrari è stata premiata per la velocità dei suoi pit stop: anche in una stagione negativa ha trionfato in questa speciale classifica per la seconda volta nella sua storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ferrari 232 riuscita vincereLa Ferrari &#232; riuscita a vincere un premio poco conosciuto nella sua stagione terrificante in F1 - La Ferrari è stata premiata per la velocità dei suoi pit stop: anche in una stagione negativa ha trionfato in questa speciale classifica per la seconda ... Si legge su fanpage.it

ferrari 232 riuscita vincereEcco come si può vincere il Mondiale con la Ferrari - I segreti della squadra di Coletta dominatrice dell’Endurance Ad Abu Dhabi stanno per andare in onda i titoli di coda su una delle stagioni più deprimenti dell ... Segnala ilfoglio.it

Verstappen: "Io in Ferrari? Mai dire mai, ma lì si va solo per vincere. Non so per quanto correrò" - Monza &#232; il regno della passione Ferrari e anche Max Verstappen non ha potuto fare a meno di parlare della rossa. Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrari 232 Riuscita Vincere