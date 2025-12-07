Dal palco della Reagan Library di Simi Valley, il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha offerto quello che al Pentagono definiscono, a microfoni spenti, un’anticipazione sostanziale della prossima National Defense Strategy. Un intervento dai tratti politici e strategici, che conferma l’impronta dell’amministrazione Trump già delineata lungo la National Security Strategy: riaffermare la centralità della forza militare come garante della stabilità internazionale, liberandola da quella che viene percepita come una deriva idealistica degli ultimi anni. Anche qui, sulla falsa riga della Nss, il riferimento a Ronald Reagan non è solo simbolico. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La dottrina Hegseth. Quattro assi per la pace attraverso la forza