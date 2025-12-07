La doppietta di Hojlund regala al Napoli una grande vittoria sulla Juventus

2025-12-07 23:42:00 Giorni caldissimi in redazione! Domenica pomeriggio, prima della pausa invernale, i principali campionati europei erano in pieno svolgimento. Tra poche settimane, tutti tranne la Premier League si fermeranno per la pausa annuale, ma prima c’è ancora molto calcio da giocare. In Italia, il Napoli ha ospitato la Juventus in una grande battaglia ai vertici della Serie A, mentre il Bologna, a caccia d’Europa, si è recato alla Lazio. Altrove, il Borussia Dortmund ha affrontato l’Hoffenheim in Bundesliga. Ottieni il meglio dell’azione in tutto il continente qui sotto. Napoli-Juventus 2-1. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche questi approfondimenti

Champions: doppietta di Hojlund, il Napoli batte lo Sporting 2 a 1

Il Napoli soffre ma piega per 2-1 lo Sporting Lisbona grazie alla doppietta di Hojlund

Doppietta di Hojlund, Napoli batte Sporting 2-1

Il Napoli incerottato liquida la pratica Juventus col minimo sforzo, oggi è troppo ampio il divario tra le due squadre Finisce 2-1 con doppietta di Hojlund, in mezzo il gol di Yildiz l'unico calciatore vero della Juve. Spalletti ahinoi fischiato (addio memoria). McTomi - facebook.com Vai su Facebook

Serie A – Juve, Yildiz non basta: Hojlund trascina il Napoli con una doppietta Vai su X

Napoli-Juventus 2-1, gol e highlights: la decide una doppietta di Hojlund - La Juventus ha trovato il successo solo in una delle ultime otto gare di Serie A contro il Napoli (2 pareggi, 5 sconfitte), dopo che aveva vinto quattro delle sei precedenti (2 sconfitte) e, più in ... Come scrive sport.sky.it

Napoli-Juventus 2-1, amaro ritorno di Spalletti al Maradona. Decide una doppietta di Hojlund - Con un gol per tempo il danese firma la terza vittoria di fila degli azzurri, che sbandano nella ripresa sotto i colpi di Yildiz: un lampo isolato dei bianconeri, che poi si fanno male da soli con un ... Da sport.quotidiano.net

Napoli-Juventus: vincono gli azzurri con una doppietta di Hojlund e consolidano il primato in classifica (2-1, 8' e 78' Hojlund; 59' Yildiz) - Conte schiera Elmas dal 1' a centrocampo 90' + 4' risultato finale Napoli 2 – Juventus 1. Secondo 100x100napoli.it