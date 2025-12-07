La disperazione in diretta di Mogol | Ha sofferto tanto è in paradiso
Un grande dolore ha scosso il mondo della musica italiana. Durante la puntata del 7 dicembre di Domenica In, Mogol ha voluto ricordare un caro amico recentemente scomparso, condividendo con il pubblico il suo cordoglio e la vicinanza alla famiglia. Il cantautore ha sottolineato l’importanza degli affetti più stretti e il sollievo nel sapere che la persona amata ha trovato pace dopo un periodo di sofferenza. Mogol ricorda Sandro Giacobbe. L’amico di cui parla Mogol è Sandro Giacobbe, cantante molto amato dal pubblico e noto per la sua dolcezza e il suo talento. “ Sandro è stato amato da tutti, era un ragazzo d’oro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
