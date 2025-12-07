La cupola protettiva di Chernobyl non riesce più a contenere le radiazioni spiega l'AIEA
A seguito di un attacco di droni dello scorso febbraio è stato danneggiato lo scudo che ricopre il reattore nucleare di Chornobyl, progettato per contenere le radiazioni e mettere in sicurezza l’area del disastro. Lo certifica un report dell'AIEA. 🔗 Leggi su Fanpage.it
