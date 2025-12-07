la cultura ora si tocca inaugurata la stemoteca

PISTOIA La scuola primaria di Spazzavento ha inaugurato venerdì la nuova Stemoteca, uno spazio innovativo dedicato alla didattica scientifica e creativa, alla presenza di un pubblico numeroso e delle autorità scolastiche del territorio. L’iniziativa, promossa dalla dirigente scolastica Margherita De Dominicis, rappresenta un passo significativo nel percorso di ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto, che da tempo investe su tecnologie, laboratori e approcci interdisciplinari. Alla cerimonia ha partecipato anche l’Ufficio scolastico provinciale, rappresentato da Daniele Leporatti, che ha espresso apprezzamento per un progetto capace di unire il sapere umanistico e quello scientifico, offrendo ai bambini un ambiente dove non solo si studia, ma si sperimenta e si costruisce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

