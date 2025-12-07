La crisi di Conerobus | Dimettermi? E perchè Il risanamento è reale

di Pierfrancesco Curzi " Il rimborso chilometrico non copre i costi reali del servizio". A dirlo è il presidente di Conerobus, Italo D’Angelo, al termine di un mese cruciale per la principale azienda del Tpl delle Marche, tra bilancio, assemblea dei soci, sciopero e vertici istituzionali. D’Angelo spiega i motivi alla base delle criticità economiche: "Da mesi l’opinione pubblica parla di azienda in crisi e qualcuno ci dà anche degli spendaccioni. Qualcuno che ha la memoria corta e non esamina bilanci e compensi di chi ci ha preceduto. Nessuno mi ha obbligato ad accettare la nomina di Presidente e nella mia vita non conosco la parola dimissioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La crisi di Conerobus: "Dimettermi? E perchè. Il risanamento è reale"

Gruppo Consiliare PD: "Conerobus, il Comune non ha nemmeno i bilanci della società controllata in piena crisi"

La crisi di Conerobus: "Dimettermi? E perchè. Il risanamento è reale" - Il presidente Italo D'Angelo spazza le polemiche: "Chi ci dà degli spendaccioni ha la memoria corta.

Crisi Conerobus, il piano è rigettato: si pensa anche a uno stop di 24 ore - Ancona, 15 ottobre 2025 – Crisi Conerobus, l'assemblea dei lavoratori lunedì sera ha dato ampio mandato ai loro rappresentanti sindacali – territoriali e rsu – di procedere con la proclamazione del ...

Crisi Conerobus, è sciopero: "Piano industriale? Nulla di concreto" - Dietro questo slogan scritto a caratteri cubitali su uno striscione, i lavoratori di Conerobus, insieme ai rappresentanti delle sigle sindacali ...

Conerobus, a vuoto l'incontro azienda-sindacati. Annunciato lo sciopero - Mesi di crisi e alla fine l'incontro in prefettura per la Conerobus chiesto dai sindacati nell'ambito delle procedure di raffreddamento prima della proclamazione dello sciopero.

Sindacati Conerobus confermano lo sciopero del 20 novembre - "La crisi non può essere scaricata né sui dipendenti né sui cittadini e non è sostenibile procedere con strategie emergenziali o piani di risanamento privi di basi economiche solide".

Conerobus, fallisce tavolo su piano risanamento con sindacati - Conerobus ha presentato oggi ai sindacati un piano di risanamento per superare la crisi finanziaria, ma le organizzazioni sindacali non hanno dato il loro consenso alle misure proposte.