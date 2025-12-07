La corsa dei motobabbi colora le strade di Chirignago
C'erano 2.500 equipaggi all'edizione 2025 della sfilata dei MotoBabbi, che si è svolta nel pomeriggio di sabato 6 dicembre. A bordo di motociclette, vestiti di rosso-bianco e muniti di lunghe barbe, i partecipanti hanno portato i doni destinati alla Casa di Nazareth, realtà che offre accoglienza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
