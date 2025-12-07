La Consar vince il suo personale Palio | a Siena si prende la settima vittoria di fila
Come nello scorso campionato, la Consar incamera al PalaEstra di Siena la settima vittoria di fila, imponendosi oggi come allora 0-3. In quel frangente era la terza di ritorno, questa volta è la nona di andata e i numeri sontuosi della squadra di Valentini risaltano ancora di più: otto successi. 🔗 Leggi su Today.it
