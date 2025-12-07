La commedia Gli innamorati Omaggio a Goldoni al Sociale

Ilgiorno.it | 7 dic 2025

Chi non ha sofferto per amore, rendendosi ridicolo agli occhi degli altri? Quale altro sentimento scuote e dilania le nostre anime quanto l’amore folle? Roberto Valerio dà vita a una delle commedie capolavoro di Goldoni, con gli innamorati Eugenia e Fulgenzio al centro di una magnifica galleria di personaggi che ingarbuglieranno la vicenda. In scena per la 52^ Stagione del Centro Teatrale Bresciano, lo spettacolo “ Gli innamorati “ sarà al Teatro Sociale dal 10 al 14 dicembre. Al centro della scena ci sono gli innamorati Eugenia e Fulgenzio, simbolo dell’amore puro, limpido e senza inganni. A scatenare il caos è Fabrizio, zio di Eugenia, magnifica maschera di chiacchierone, bonario e bugiardo, che esalta l’insieme dei personaggi che circondano i due giovani, suscitando ilarità anche negli spettatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

