La città di Jesi ospita la nazionale italiana Paralimpica di scherma

JESI - Ha preso il via oggi alla Casa della Scherma di Jesi il raduno della Nazionale Italiana Paralimpica di scherma, un evento di cinque giorni che vede la presenza di vari campioni italiani e mondiali delle diverse armi, nonché numerosi medagliati nei campionati europei e nei Giochi olimpici. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

