la cineteca dei bimbi si parte con heidi

Vacanze di Natale all’insegna del cinema: Cineteca Milano ha ideato un’iniziativa per le famiglie e i bambini e le bambine in età prescolare, dai 3 anni in su. Si chiama “ Accendi il cinema! ” e animerà gli schermi del cinema Arlecchino e della Cineteca Milano MIC (viale Fulvio Testi 121) fino al 6 gennaio. Il programma, partito ieri con One Two Tree, raccolta di cortometraggi animati in prima visione che raccontano storie di resilienza, amicizia e scoperta di sé, prosegue oggi con il film di animazione “Heidi – Una nuova avventura“ di Tobias Schwarz (2025) che vede protagonista la piccola Heidi e il suo legame con un cucciolo di lince salvato da una trappola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

