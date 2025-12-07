La Cena di gala della prima alla Scala | ci saranno menù stellato di Davide Oldani e piatti d'oro

Fanpage.it | 7 dic 2025

Questa sera si terrà l'attesissima prima del teatro La Scala, a Milano, ma la cosa che in pochi sanno è che lo spettacolo sarà seguito da un'esclusiva cena di gala. A firmarla sarà lo chef Davide Oldani, che offrirà agli ospiti un menù stellato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

