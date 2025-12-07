La casa di riposo diventa laica Dalle suore a una cooperativa L’Ada Bianchi apre pure agli uomini

Dopo quasi 70 anni la gestione della casa di riposo di Agrate passa dalle suore a una cooperativa. Due anni di lavoro, un percorso condiviso, nato "dalla crisi delle vocazioni e dalle scelte sul futuro dei nostri beni", ha spiegato suor Giuseppina Riva, madre superiora, alla firma del contratto. Con lei, Angelo Gipponi, presidente di Progetto Salute (nella foto la firma), la onlus di Brescia che raccoglie l’eredità delle Serve di Gesù Cristo all’Ada Bianchi di via don Minzoni. Il lungo addio era cominciato con un contratto d’affitto d’azienda di 7 anni, più altri 7, e dal via libera di Ats Monza e Brianza e della Regione all’operazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

