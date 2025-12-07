La casa dei giocattoli e l' Angelo sui trampoli | l' Immacolata nel centro commerciale Appia antica

Brindisireport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iniziative natalizie nel centro commerciale Appia Antica (ex Auchan), situato lungo la strada statale 7 per Taranto, nella zona Pip di Mesagne. Si parte oggi, domenica 7 dicembre, con il simpatico Trenino a bordo del quale sarà possibile assaporare momenti di autentico divertimento. L'esclusiva. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Casa Giocattoli Angelo Trampoli