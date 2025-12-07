La cartolina di Natale dei reali di Monaco | addobbi blu e bronzo per le feste del 2025

La Royal Family del Principato di Monaco ha condiviso la cartolina di auguri di Natale realizzata per il 2025: ecco gli addobbi scelti per il palazzo reale e i look dei principi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La vera storia della “prima cartolina di Natale”

Il principe Alberto e Charlène di Monaco condividono la loro cartolina di Natale ad alto tasso di glamour

NATALE A MONACO! La Famiglia principesca è lieta di condividere la propria cartolina di auguri. Stupendi! #princesscharlene @palaisprincierdemonaco #monaco #princealbert #princejacques #princessgabriella - facebook.com Vai su Facebook

La cartolina di Natale dei reali di Monaco: addobbi blu e bronzo per le feste del 2025 - La Royal Family del Principato di Monaco ha condiviso la cartolina di auguri di Natale realizzata per il 2025: ecco gli addobbi scelti per il palazzo reale ... Si legge su fanpage.it

Il principe Alberto e Charlène di Monaco condividono la loro cartolina di Natale ad alto tasso di glamour - A poche ore di distanza da Carlo e Camilla, anche il principe Alberto e Charléne di Monaco hanno svelato il loro biglietto di auguri natalizio che li raffigura in uno scatto raffinato ed elegante insi ... Lo riporta vanityfair.it

Natale glamour, Alberto e Charlène conquistano con la loro cartolina da sogno - Il Principato di Monaco cattura l’attenzione degli appassionati di royal gossip: il principe Alberto e Charlène di Monaco hanno infatti diffuso la loro cartolina di Natale, un’immagine elegante e scin ... Scrive msn.com