La Carrarese giovani sfida il Romagnano Mulazzo pronto a ricevere un ostico Calci
Va in scena la dodicesima del campionato di Prima categoria, mercoledì nel recupero di Groppoli, la Carrarese Giovani ha conquistato il diciannovesimo punto riportandosi a due lunghezze dal Capezzano e a tre dalla coppia regina Atletico Lucca-Porcari. Due squadre che per confermarsi dovranno centellinare le risorse per non finire con la lingua di fuori con l’arrivo dei primi caldi. L’1-1 contro il Mulazzo ha evidenziato che la squadra di Incerti, dopo il tremendo ko col Porcari sta lentamente riattrezzando alcuni prospetti che nei piani della società avrebbero dovuto fare la differenza. Fatte le dovute considerazioni sul pareggio in casa del Mulazzo, nel pomeriggio dalle 14,30, la Carrarese Giovani si cala sul sintetico del ’Traversa’ per affrontare in un derby sentitissimo su entrambi i fronti, il Romagnano che per i numeri che porta addosso ha l’assoluto bisogno di ’imbottare’ i primi punti pesanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Pareggio nel recupero di mercoledì sera contro la Carrarese Giovani. ? - facebook.com Vai su Facebook
La Carrarese giovani sfida il Romagnano. Mulazzo pronto a ricevere un ostico Calci - Masini: "Andiamo a Fossone per sovvertire il pronostico che solo sulla carta ci è avverso". Scrive sport.quotidiano.net
Calcio In Prima Categoria giornata storta per Carrarese Giovani e Mulazzo. La Fivizzanese risale la classifica. Il Romagnano appare rivitalizzato - Sta di fatto che la rimaneggiatissima Fivizzanese di Davide Duchi che le solite cassandre volevano ... Secondo msn.com
Mulazzo-Carrarese Giovani Match da tripla. Fivizzanese in emergenza sfida la Piazza - Serve una vittoria scacciacrisi al Romagnano di De Lucia contro il Corsagna per riportare fiducia e serenità all’interno del gruppo ... Riporta msn.com