la carrarese giovani sfida il romagnano mulazzo pronto a ricevere un ostico calci

Va in scena la dodicesima del campionato di Prima categoria, mercoledì nel recupero di Groppoli, la Carrarese Giovani ha conquistato il diciannovesimo punto riportandosi a due lunghezze dal Capezzano e a tre dalla coppia regina Atletico Lucca-Porcari. Due squadre che per confermarsi dovranno centellinare le risorse per non finire con la lingua di fuori con l’arrivo dei primi caldi. L’1-1 contro il Mulazzo ha evidenziato che la squadra di Incerti, dopo il tremendo ko col Porcari sta lentamente riattrezzando alcuni prospetti che nei piani della società avrebbero dovuto fare la differenza. Fatte le dovute considerazioni sul pareggio in casa del Mulazzo, nel pomeriggio dalle 14,30, la Carrarese Giovani si cala sul sintetico del ’Traversa’ per affrontare in un derby sentitissimo su entrambi i fronti, il Romagnano che per i numeri che porta addosso ha l’assoluto bisogno di ’imbottare’ i primi punti pesanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

