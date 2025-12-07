La carica dei 100mila | Trento invasa dai turisti alberghi e ristoranti sold out

Una vera e propria invasione pacifica: è quella che sta vivendo Trento in questo Ponte dell’Immacolata. Tra il mercatino di Natale, l’atmosfera magica del centro con la novità della “Passeggiata d’Autore” a rendere le vie ancora più suggestive, l’albero di Natale di piazza Duomo illuminato da. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

