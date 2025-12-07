Riccione, 7 dicembre 2025 – Dopo 56 anni di attività la storica boutique Battarra, in viale Dante a Riccione, una delle poche a trattare ancora abiti da cerimonia, ha abbassato per sempre le serrande, come pure quella estiva in viale Gramsci. I titolari, Edo Battarra e Fernanda Ricci, 89 anni lui e 83 lei, anche se a malincuore per l’età hanno mollare, le figlie hanno preso altre strade. Memorabilia Cocoricò, il party simbolo a Bologna. Principe Maurice: “È il ponte per il cuore” Viale Dante perde un altro tassello del commercio. Riccione perde così un altro tassello commerciale sartoriale di pregio, rigorosamente made in Italy, frutto di ricerche fatte fino nove anni fa tra i fornitori di pregio con viaggi in macchina a Roma, Bologna e Firenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La boutique Battarra chiude dopo 56 anni: Riccione perde un pezzo di storia. “Quando bastava uno spillo a creare l’abito”