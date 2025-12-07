La banda palermitana che rapinava banche a Torino | individuato ora anche il complice incastrato dal Dna
Una prima rapina il 28 febbraio del 2024, nella filiale della Banca dei Territori del Monviso di piazza Castello a Osasio, in provincia di Torino, e una seconda rapina nella filiale del Banco di Desio di piazza Failla a Moncalieri il 21 marzo successivo, sempre alle porte della città della Mole. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
