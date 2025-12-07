La balla di Trump che molla l’Europa
“Promuovere la grandezza dell’Europa”. È il titolo del capitolo che la Casa Bianca ha dedicato al nostro continente nel documento che delinea la strategia di sicurezza nazionale (. ) degli Stati Uniti. Eppure a leggere i titoli di prima pagina dei giornali di ieri sembrava il contrario. “L’attacco choc di Trump all’Europa” (Corriere della sera). “Trump scarica l’Europa” (la Repubblica). “Europa addio, strappo americano” (La Stampa). “Trump scarica l’Europa” (Il Resto del Carlino). “Il nemico di Trump è l’Europa” (Il Foglio). “Guerra di secessione” (Il Manifesto). “Trump e l’odio contro l’Europa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Trump in Malesia balla e sventola le bandiere all'arrivo all'aeroporto di Kuala Lumpur
Trump balla all'aeroporto di Kuala Lumpur con ballerini tradizionali al suo arrivo in Malesia – Il video
Trump in Malesia balla e sventola le bandiere all'arrivo all'aeroporto di Kuala Lumpur – Il video
Will Media. . La storia che devi conoscere oggi, mercoledì 3 dicembre: il presidente del Venezuela Maduro sta più volte ballando sul remix di un suo discorso in cui chiede la pace agli Stati Uniti di Trump, che negli ultimi mesi stanno aumentando la pressione - facebook.com Vai su Facebook
La FIFA, ripeto, la FIFA si inventa un premio per la pace e lo conferisce a Trump. L'Idiocrazia più bella del mondo Vai su X
Trump balla sulle note di Ymca a summit economico di McDonald's a Washington - dance sulle note di Ymca al summit economico di McDonald's a Washington. Secondo ilgiornale.it
Trump non molla sulla Groenlandia e sui dazi conferma “Nessun rinvio” - Il presidente americano Donald Trump, non molla sulla Groenlandia. Segnala notizie.tiscali.it
Trump balla YMCA con i soldati americani in Giappone - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha improvvisato ancora una volta il suo iconico balletto, questa volta sulle note di YMCA dei Village People, durante una visita ai soldati americani in ... Scrive la7.it