kristoffer reitan vince il nedbank golf challenge 2025 francesco molinari rivede la top 10 dopo quasi due anni

Si chiude col brivido il Nedbank Golf Challenge a Sun City, Sudafrica. Dopo un giro nel quale ha rischiato di farsi riprendere nonostante partisse da 5 colpi di vantaggio, Kristoffer Reitan porta a termine da trionfatore un torneo dominato dall'inizio alla fine. Prima vittoria sul DP World Tour per il norvegese, che conclude la propria settimana in -17, lo stesso score con cui aveva iniziato la domenica. Chiuderà la stagione nei primi 50 del mondo, rafforzando ulteriormente il proprio status di numero 2 di Norvegia dietro a Viktor Hovland. Non ce la fanno a raggiungerlo, pur lottando con grande spirito, sia il sudafricano Jayden Schaper che soprattutto l'inglese Dan Bradbury, a utore del secondo miglior giro di giornata in -6 (il migliore è di Olesen, -7 che però vale per il 28° posto).

