Koopmeiners impatto importante con Spalletti | il dato è confortante Media addirittura raddoppiata | Napoli avvisato

Koopmeiners, impatto clamoroso con Spalletti: media di 85 palloni giocati a partita. Il centrocampo ora passa per i suoi piedi. Il passaggio alla guida tecnica di Luciano Spalletti ha innescato una vera e propria esplosione statistica in Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, già elemento fondamentale, ha più che raddoppiato la sua media di palloni giocati in questa Serie A nelle quattro partite sotto la gestione del nuovo tecnico. Con l'ex allenatore l'olandese era già un pilastro, ma con Spalletti il suo ruolo è diventato centrale nella costruzione del gioco. La sua media di tocchi per partita è salita a ben 85, un numero che lo pone al vertice tra i mediani della Juventus.

