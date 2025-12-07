Koopmeiners c’è un rischio in vista del match contro il Napoli al Maradona | Spalletti dovrà gestirlo Il motivo

Koopmeiners, l’olandese è l’unico diffidato: un’ammonizione al Maradona lo esclude dalla sfida con il Bologna. Spalletti deve gestire il mediano. La preparazione della Juventus in vista della sfida contro il Napoli è complicata da un’insidia disciplinare che riguarda Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è l’unico giocatore della Vecchia Signora ad essere in diffida. Ciò significa che, in caso di cartellino giallo ricevuto stasera al Maradona, scatterebbe automaticamente la squalifica per il turno successivo. L’eventuale sanzione priverebbe la squadra di Luciano Spalletti della presenza di Koopmeiners nella delicatissima trasferta contro il Bologna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

