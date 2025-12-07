Kilauea torna a eruttare alle Hawaii | spettacolari fontane di lava nella Big Island

Lapresse.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Il vulcano Kilauea, situato sulla Big Island delle Hawaii, ha ripreso le sue eruzioni intermittenti che da quasi un anno affascinano residenti e turisti. Nelle ultime ore il vulcano è tornato a dare spettacolo, proiettando fontane di lava nel cielo e illuminando la notte con un’intensa bagliore rosso fuoco. Secondo le autorità locali, l’attività eruttiva è confinata all’interno dell’Hawaii Volcanoes National Park, senza costituire un pericolo per le comunità vicine. Nonostante ciò, gli scienziati dello U.S. Geological Survey (USGS) continuano a monitorare attentamente l’aumento dell’attività sismica e il comportamento dei flussi di lava. 🔗 Leggi su Lapresse.it

kilauea torna a eruttare alle hawaii spettacolari fontane di lava nella big island

© Lapresse.it - Kilauea torna a eruttare alle Hawaii: spettacolari fontane di lava nella Big Island

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Kilauea torna a eruttare alle Hawaii: spettacolari fontane di lava nella Big Island - (LaPresse) Il vulcano Kilauea, situato sulla Big Island delle Hawaii, ha ripreso le sue eruzioni intermittenti che da quasi un anno ... Da stream24.ilsole24ore.com

kilauea torna eruttare hawaiiHawaii, il vulcano Kilauea torna a eruttare: le fontane di lava illuminano il cielo - (LaPresse) Il monte Kilauea, situato nella Grande Isola delle Hawaii, ha ripreso le sue eruzioni, che da quasi un anno affascinano residenti ... Lo riporta msn.com

kilauea torna eruttare hawaiiHawaii, vulcano Kilauea torna a eruttare con nuove colate - Il 22 novembre le telecamere dell’USGS hanno ripreso il Kilauea mentre emetteva lava dal cratere all’interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii. Lo riporta tg24.sky.it

Hawaii, il vulcano Kilauea torna a eruttare - Nelle immagini spettacolari la lava fuoriesce dal cratere della montagna, situata nella parte sud- Lo riporta video.corriere.it

Hawaii, vulcano Kilauea torna a eruttare con getti di lava - Il vulcano Kilauea, simbolo di forza naturale delle Hawaii, è tornato a eruttare con spettacolari getti di lava. Si legge su tg24.sky.it

Meteo Hawaii, il vulcano Kilauea torna a eruttare, il video - Nelle immagini spettacolari la lava fuoriesce dal cratere della montagna, situata nella parte sud- Lo riporta ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Kilauea Torna Eruttare Hawaii