Kilauea torna a eruttare alle Hawaii | spettacolari fontane di lava nella Big Island

(LaPresse) Il vulcano Kilauea, situato sulla Big Island delle Hawaii, ha ripreso le sue eruzioni intermittenti che da quasi un anno affascinano residenti e turisti. Nelle ultime ore il vulcano è tornato a dare spettacolo, proiettando fontane di lava nel cielo e illuminando la notte con un’intensa bagliore rosso fuoco. Secondo le autorità locali, l’attività eruttiva è confinata all’interno dell’Hawaii Volcanoes National Park, senza costituire un pericolo per le comunità vicine. Nonostante ciò, gli scienziati dello U.S. Geological Survey (USGS) continuano a monitorare attentamente l’aumento dell’attività sismica e il comportamento dei flussi di lava. 🔗 Leggi su Lapresse.it

