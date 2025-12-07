Kilauea torna a eruttare alle Hawaii | spettacolari fontane di lava nella Big Island
(LaPresse) Il vulcano Kilauea, situato sulla Big Island delle Hawaii, ha ripreso le sue eruzioni intermittenti che da quasi un anno affascinano residenti e turisti. Nelle ultime ore il vulcano è tornato a dare spettacolo, proiettando fontane di lava nel cielo e illuminando la notte con un’intensa bagliore rosso fuoco. Secondo le autorità locali, l’attività eruttiva è confinata all’interno dell’Hawaii Volcanoes National Park, senza costituire un pericolo per le comunità vicine. Nonostante ciò, gli scienziati dello U.S. Geological Survey (USGS) continuano a monitorare attentamente l’aumento dell’attività sismica e il comportamento dei flussi di lava. 🔗 Leggi su Lapresse.it
L’eruzione del Kilauea è stata accompagnata da un “volnado”, un vortice di polvere e cenere simile a un tornado, causato dal contrasto tra l’aria calda vicino alla lava e l’aria circostante più fredda: - facebook.com Vai su Facebook
