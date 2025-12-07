Kay La Ferrera vince Tu sì que vales | il mago di 10 anni che ha incantato l’Italia

Ilgiornale.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dodicesima edizione di Tu sì que vales si conclude con un trionfo inaspettato ma meritatissimo di Kay La Ferrera, un giovanissimo mago romano di soli dieci anni. Con i suoi numeri di prestigio, preparati con cura e grande sicurezza nonostante la tenera età, Kay ha conquistato sia la giuria del talent di Canale 5 sia il pubblico da casa. La magia che colpisce la giuria. A restare affascinati dai suoi trucchi sono stati i giudici Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, che fin dalle prime esibizioni hanno riconosciuto in lui una personalità brillante e un talento fuori dal comune. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

kay la ferrera vince tu s236 que vales il mago di 10 anni che ha incantato l8217italia

© Ilgiornale.it - Kay La Ferrera vince Tu sì que vales: il mago di 10 anni che ha incantato l’Italia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Kay La Ferrera vince Tu si que vales a 10 anni: Maria De Filippi si commuove. Ecco chi è il mago bambino che si è aggiudicato 100 mila euro

Cerca Video su questo argomento: Kay Ferrera Vince Tu