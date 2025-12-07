La dodicesima edizione di Tu sì que vales si conclude con un trionfo inaspettato ma meritatissimo di Kay La Ferrera, un giovanissimo mago romano di soli dieci anni. Con i suoi numeri di prestigio, preparati con cura e grande sicurezza nonostante la tenera età, Kay ha conquistato sia la giuria del talent di Canale 5 sia il pubblico da casa. La magia che colpisce la giuria. A restare affascinati dai suoi trucchi sono stati i giudici Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, che fin dalle prime esibizioni hanno riconosciuto in lui una personalità brillante e un talento fuori dal comune. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kay La Ferrera vince Tu sì que vales: il mago di 10 anni che ha incantato l’Italia