Kay La Ferrera vince Tu sì que vales | il mago di 10 anni che ha incantato l’Italia
La dodicesima edizione di Tu sì que vales si conclude con un trionfo inaspettato ma meritatissimo di Kay La Ferrera, un giovanissimo mago romano di soli dieci anni. Con i suoi numeri di prestigio, preparati con cura e grande sicurezza nonostante la tenera età, Kay ha conquistato sia la giuria del talent di Canale 5 sia il pubblico da casa. La magia che colpisce la giuria. A restare affascinati dai suoi trucchi sono stati i giudici Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, che fin dalle prime esibizioni hanno riconosciuto in lui una personalità brillante e un talento fuori dal comune. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
