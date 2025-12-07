Kay La Ferrera vince Tu si que vales a 10 anni | Maria De Filippi si commuove Ecco chi è il mago bambino che si è aggiudicato 100 mila euro

“Proverò a leggere nelle vostre menti”. Con questa promessa, il piccolo illusionista Kay La Ferrera ha conquistato il pubblico italiano, trasformando una passione giovanile in un trionfo televisivo. Il mago romano di appena dieci anni, nato nel 2015, è il vincitore della dodicesima edizione di “ Tu sì que vales”, aggiudicandosi il montepremi di 100mila euro messo in palio dal programma di Canale 5. Kay La Ferrera, figlio di madre giapponese e padre italiano, ha svelato l’origine della sua vocazione con una semplicità disarmante: “Da grande voglio fare il mago, mi è nata questa passione quando ero al compleanno di mio cugino e mio zio ha fatto alcune cose di magia, così mi sono incuriosito e ho provato a fare magia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

