Kay La Ferrera età genitori dove è nato | chi è il baby mago vincitore di Tu Si Que Vales 2025
Kay La Ferrera chi è il baby mago vincitore di Tu Si Que Vales 2025. Kay La Ferrera è un giovanissimo mago romano di 10 anni, vincitore dell’edizione 2025 di Tu sì que vales. È diventato il concorrente più giovane a trionfare nel talent show di Canale 5, conquistando il pubblico con la sua passione per la magia e aggiudicandosi il montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro. Kay rappresenta uno di quei casi in cui il talento precoce riesce a emergere in un grande show televisivo, trasformando un sogno infantile in un successo nazionale. Ma chi è Kay La Ferrera, quanti anni ha e di dove è? Kay La Ferrera età e genitori, dove è nato. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
6 dicembre, blog "Today" di Pablo Dell'Osa: oggi, ma nel 1991, a Ferrera di Varese, Corrado Ferioli, di 21 anni, eroinomane uscito cinque giorni prima dalla comunità di recupero per tossicodipendenti di Bergamo, strangolava con un cavo metallico, in casa, i g - facebook.com Vai su Facebook