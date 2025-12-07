Kay La Ferrera chi è il baby mago vincitore di Tu Si Que Vales 2025. Kay La Ferrera è un giovanissimo mago romano di 10 anni, vincitore dell’edizione 2025 di Tu sì que vales. È diventato il concorrente più giovane a trionfare nel talent show di Canale 5, conquistando il pubblico con la sua passione per la magia e aggiudicandosi il montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro. Kay rappresenta uno di quei casi in cui il talento precoce riesce a emergere in un grande show televisivo, trasformando un sogno infantile in un successo nazionale. Ma chi è Kay La Ferrera, quanti anni ha e di dove è? Kay La Ferrera età e genitori, dove è nato. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

© Spettacoloitaliano.it - Kay La Ferrera età, genitori, dove è nato: chi è il baby mago vincitore di Tu Si Que Vales 2025