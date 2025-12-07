È un piccolo mago di 10 anni, di Roma, il dodicesimo vincitore nella storia italiana di Tú Sí Que Vales. Si tratta di Kay La Ferrera, che si aggiudica l’edizione 2025 del talent show del sabato sera di Canale 5, portandosi a casa il montepremi in palio di 100.000 euro in gettoni d’oro. La gara finale. L’ultimo atto di Tú Sí Que Vales 2025 ha visto i 16 finalisti sfidarsi in quattro scontri a quattro, che hanno definito i super finalisti. Nel primo round il ventriloquo Terry Fator ha avuto la meglio su Sarah e Mauro Palumbo (atleti), Murmuration Concept (compagnia di danza) e Gennaro Desiderio (musicista). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Kay La Ferrera è il vincitore di Tú Sí Que Vales 2025