La presenza di Katy Perry e Justin Trudeau in Giappone sta catalizzando l’attenzione internazionale, trasformando quella che sembrava una storia d’amore nata lontano dai riflettori in un fenomeno osservato a livello globale. La cantante statunitense, impegnata con le tappe orientali del suo Lifetimes Tour, è stata accompagnata in queste settimane dall’ex premier canadese, confermando una vicinanza sempre più evidente. La "conferma" social. Il viaggio in Giappone ha segnato anche il primo gesto pubblico della coppia. Katy Perry ha infatti condiviso, per la prima volta, sui suoi profili social alcune foto scattate insieme a Justin Trudeau, gesto interpretato dai fan come una vera e propria ufficializzazione della loro relazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Katy Perry e Justin Trudeau ufficializzano la love story con la prima foto social

