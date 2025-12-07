Kate Middleton splende al concerto di Natale | diamanti famiglia e storie che commuovono

Kate Middleton non ha tradito le attese. Al suo arrivo all’Abbazia di Westminster, per la quinta edizione del concerto natalizio “Together At Christmas”, l’atmosfera si è accesa come in una prima teatrale. La Principessa del Galles, 43 anni, ha dominato la scena con un’eleganza costruita su dettagli preziosi: un cappotto verde scuro con collo in pelliccia sintetica e gioielli dal valore vertiginoso. Accanto a lei, per la prima volta dallo scorso Trooping the Colour, l’intera famiglia al completo. E un pubblico speciale: 1.600 “eroi comuni” selezionati per il loro impegno nella comunità. Eleganza regale e simboli. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Kate Middleton splende al concerto di Natale: diamanti, famiglia e storie che commuovono

