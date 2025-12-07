Juventus | Yildiz nel mirino di top club europei

Yildiz, il rinnovo bloccato Kenan Yildiz è il diamante grezzo della Juventus che sta facendo impazzire mezza Europa, ma il suo futuro bianconero è appeso a un filo. Il rinnovo del contratto – attualmente fino al 2029 a 1,7 milioni netti – è in stallo da settimane, con l’entourage del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Yildiz nel mirino di top club europei

