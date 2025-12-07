Juventus Yildiz falso nueve contro il Napoli?

Spalletti pensa alla ricetta anti Napoli. L’infortunio di Vlahovic avanza l’idea del possibile impiego di Kenan Yildiz come centravanti, con un cambio di posizione simile a quello di Totti alla Roma. Una Spallettata su cui si è espresso anche il tecnico della Juventus. Le parole di Spalletti in conferenza stampa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Yildiz falso nueve contro il Napoli?

