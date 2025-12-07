Juventus Yildiz falso nueve contro il Napoli?

Ilprimatonazionale.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti pensa alla ricetta anti Napoli. L’infortunio di Vlahovic avanza l’idea del possibile impiego di Kenan Yildiz come centravanti, con un cambio di posizione simile a quello di Totti alla Roma. Una Spallettata su cui si è espresso anche il tecnico della Juventus. Le parole di Spalletti in conferenza stampa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus yildiz falso nueve contro il napoli

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Yildiz falso nueve contro il Napoli?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milan e Juventus vincono e rilanciano le ambizioni: Leao porta i rossoneri in vetta, Yildiz firma la doppietta che piega il Cagliari

Napoli-Juventus, una classica del calcio italiano: da Maradona – Platini a De Bruyne – Yildiz

Juventus-Inter, da Yildiz a Azdic: le stelle della Next Gen decidono il derby d’Italia

juventus yildiz falso nueveJuventus, Vlahovic ko: Spalletti pensa a Yildiz falso nueve - L'infortunio di Vlahovic potrebbe mettere la Juventus in difficoltà nel reparto offensivo. Segnala tuttojuve.com

juventus yildiz falso nueveJuventus senza Vlahovic: Spalletti valuta Yildiz e la soluzione del falso nueve - L’assenza di Dusan Vlahovic, fermato da un affaticamento muscolare, costringe Luciano Spalletti a riconsiderare la struttura offensiva della Juventus. Secondo torinoggi.it

juventus yildiz falso nueveJuventus, Spalletti: mea culpa e messaggio al club tra i muri di Zhegrova, i topolini e l'attesa del ritorno a Napoli - Dopo il successo sull'Udinese in coppa Italia il tecnico bianconero Spalletti fa capire che serve ancora qualcosa sul mercato, poi spiega le differenze tra Openda e David ... Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Yildiz Falso Nueve