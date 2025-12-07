Juventus Women Bonansea lancia il segnale e carica la squadra | il messaggio social della stella bianconera – FOTO

Juventus Women, Bonansea lancia il segnale dopo il pareggio con la Roma. Il secondo tempo è la strada giusta per la squadra bianconera. Barbara Bonansea, attaccante di punta della Juventus Women, ha voluto inviare un messaggio chiaro alla squadra attraverso i suoi canali Instagram dopo il pareggio ottenuto contro la Roma. La partita, cruciale per la classifica di Serie A Women, ha lasciato un sapore agrodolce, ma la giocatrice bianconera ha individuato il percorso da seguire. Il messaggio di Bonansea è un inno alla reazione e al lavoro svolto dopo l’intervallo. La squadra deve riprendere dal nostro secondo tempo per costruire i prossimi successi e continuare a competere ad alti livelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

