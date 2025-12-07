Juventus primato in Serie A per la squadra di Spalletti La statistica dimostra la capacità di reagire da parte della Vecchia Signora Il dato a sorpresa
Juventus, la squadra di Spalletti leader in Serie A per punti guadagnati in rimonta. Sette i punti recuperati, al pari del Bologna, segnale di grande carattere. La Juventus ha dimostrato in questo campionato una mentalità e una forza caratteriale che la rendono unica in Serie A. La squadra allenata da Luciano Spalletti detiene un primato fondamentale che evidenzia la sua resilienza: nessuna formazione ha guadagnato più punti della Vecchia Signora partendo da una situazione di svantaggio. I bianconeri hanno recuperato ben sette punti da gare in cui si erano trovati inizialmente sotto nel punteggio, un dato che eguaglia solamente quello del Bologna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
L'Inter si gode il primato in classifica almeno per una notte. Dipenderà dal Napoli: la squadra di Conte proverà ad effettuare il nuovo sorpasso contro la Juventus. - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, Napoli-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv - Sfida di fuoco al Maradona: domenica alle 20:45 il big match della 14ª giornata. Secondo today.it
Juventus da «fino alla fine» in questa Serie A: bianconeri e altre tre squadre condividono il primato in questa speciale classifica. La situazione - Juventus condivide il primato in questa speciale classifica assieme ad altre tre squadre in Serie A: di cosa stiamo parlando “Fino alla Fine”. Come scrive juventusnews24.com
mckennie cambiaso juve udinese - Juventus, contro l’Udinese è clean sheet per i bianconeri: rispolverata una statistica dopo il 2- juventusnews24.com scrive