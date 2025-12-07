Juventus primato in Serie A per la squadra di Spalletti La statistica dimostra la capacità di reagire da parte della Vecchia Signora Il dato a sorpresa

Juventus, la squadra di Spalletti leader in Serie A per punti guadagnati in rimonta. Sette i punti recuperati, al pari del Bologna, segnale di grande carattere. La Juventus ha dimostrato in questo campionato una mentalità e una forza caratteriale che la rendono unica in Serie A. La squadra allenata da Luciano Spalletti detiene un primato fondamentale che evidenzia la sua resilienza: nessuna formazione ha guadagnato più punti della Vecchia Signora partendo da una situazione di svantaggio. I bianconeri hanno recuperato ben sette punti da gare in cui si erano trovati inizialmente sotto nel punteggio, un dato che eguaglia solamente quello del Bologna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

