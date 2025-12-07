Juventus Next Gen si allarga la lista delle Seconde squadre | dopo Atalanta Milan e Inter un’altra italiana è pronta a seguire i passi dei bianconeri Di chi si tratta

Juventus Next Gen, si amplia il progetto Seconde squadre: dopo Atalanta, Milan e Inter un’altra italiana segue i passi dei bianconeri. Di chi si tratta. La rivoluzione del calcio italiano passa dai giovani e la Roma sembra intenzionata a non perdere il treno dell’innovazione. Dopo anni di attesa e valutazioni, a Trigoria si sta facendo strada concretamente l’idea di colmare il gap tra il settore giovanile e la Prima Squadra attraverso un progetto strutturale: la creazione della Seconda Squadra. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la dirigenza giallorossa, guidata dalla proprietà dei Friedkin, sta valutando seriamente la possibilità di iscrivere la propria formazione Under 23 al prossimo campionato di Serie C. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

