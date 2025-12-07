Juventus Napoli avanti 1-0 all’intervallo; Hojlund colpisce

Ilprimatonazionale.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hojlund a segno, Juve in difficoltà Termina 1-0 il primo tempo della sfida tra Juventus e Napoli, con Rasmus Hojlund che ha mandato in vantaggio i partenopei. Come evidenziato dal  Corriere dello Sport, il danese non trovava la rete in Serie A dal 5 ottobre, quando segnò al Genoa pochi giorni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus napoli avanti 1 0 all8217intervallo hojlund colpisce

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Napoli avanti 1-0 all’intervallo; Hojlund colpisce

Leggi anche questi approfondimenti

Pronostici di oggi 1 novembre: PSG, Bayern Monaco, Juventus, Arsenal, Napoli, Liverpool, Real Madrid

Il Napoli regola il Qarabag in Champions League, successo sofferto della Juventus. Manchester City e Barcellona ko

Napoli-Juventus (domenica 07 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al Maradona

juventus napoli avanti 1Live Napoli-Juventus 1-1, il pareggio di Yildiz al Maradona - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ... Come scrive ilmattino.it

juventus napoli avanti 1LIVE - Napoli-Juventus: 1-1, Yildiz pareggia - it: formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale. Scrive areanapoli.it

juventus napoli avanti 1LIVE Napoli-Juventus 1-1 Serie A 2025/2026: Yildiz pareggia per Juventus - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Napoli Avanti 1