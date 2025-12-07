Juventus le formazioni di Napoli – Juventus | Yildiz falso nueve

Alle 20.45 Napoli e Juventus scenderanno in campo al Maradona. Conte schiera Milinkovic-Savic tra i pali, con Beukema, Rrahmani e Buongiorno a difenderlo. In mediana Elmas e McTominay, sulle fasce Di Lorenzo e Olivera. Sulla trequarti Lang e Neres, in avanti Hojlund. Spalletti si affida a Di Gregorio in porta, mentre la linea difensiva a tre è composta da Kalulu, Kelly e Koopmeiners. In mezzo al campo Locatelli, Thuram, sugli esterni Cambiaso e Cabal. Yildiz unica punta, dietro di lui McKennie e Conceicao. LE FORMAZIONI UFFICIALI L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, le formazioni di Napoli – Juventus: Yildiz falso nueve

Altri contenuti sullo stesso argomento

Juventus-Borussia Dortmund (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Juventus-Atalanta (sabato 27 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Villarreal-Juventus (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: fuori David, Yildiz falso nove - facebook.com Vai su Facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Juventus Vai su X

Napoli-Juventus live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: Elmas al fianco di McTominay - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ... Riporta ilmattino.it

Napoli-Juventus: Conte si affida a Elmas, Spalletti boccia il mercato e manda in panchina sia David sia Openda - Le formazioni ufficiali di Napoli e Juventus sono state diramate da qualche minuto. Come scrive ilnapolista.it

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Napoli-Juventus - La domenica della 14a giornata di Serie A si chiude con la grande sfida del Maradona tra il Napoli di Spalletti e la Juventus di Conte ... Lo riporta msn.com