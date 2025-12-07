Juventus in partenza per Napoli | la missione della squadra di Spalletti comincia da Caselle – VIDEO

di Marco Baridon Juventus in partenza per Napoli: la missione della squadra di Spalletti comincia da Caselle. Il video dell’arrivo dei bianconero in aeroporto. (inviato a Caselle) – La missione Napoli è ufficialmente iniziata. La Juventus è in partenza in questo momento da Caselle, dando il via alla trasferta che culminerà stasera nel big match contro il Napoli al Maradona. Per la squadra di Luciano Spalletti, il piano logistico è insolito: il club ha scelto di partire nel giorno stesso della partita e non, come di consueto, alla vigilia. La grave emergenza: cinque titolari ai box. La lista degli indisponibili diramata per la trasferta campana conferma la profonda emergenza infortuni che ha colpito la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus in partenza per Napoli: la missione della squadra di Spalletti comincia da Caselle – VIDEO

