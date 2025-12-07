di Fabio Zaccaria Juventus Cesena Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’undicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 dopo aver perso la prima gara stagionale a Parma, prova a rifarsi subito ospitando il Cesena nel match casalingo valevole per l’undicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Cesena Under 15 1-1: sintesi e moviola. 24? PAREGGIO DEL CESENA- Vicchi, il migliore dei suoi sin qui, si fa trovare pronto in area e scaglia un destro potentissimo sul primo palo: nulla da fare per Moretti 21? GOL DI NOBILE- Assist di Duka che trova l’inserimento di Nobile, il centrocampista questa volta non sbaglia e insacca! 19? NOBILE AD UN PASSO DAL VANTAGGIO- Imbucata di Vaccarella, Nobile a tu per tu col portiere stringe troppo il destro sul primo palo e manda fuori 15? ALBANESE VICINO AL GOL- Ancora Laruccia a illuminare, Albanese calcia di prima col mancino ma Erbacci respinge in parata plastica 14? OCCASIONE LARUCCIA- Lancio visionario di stinco di Laganà, il 10 si trova a tu per tu col portiere ma sbaglia la misura del tocco sotto 12? Prova anche il Cesena a mettere il muso fuori dalla propria metacampo, angolo guadagnato dagli emiliani 9? Assedio Juve in queste primissime battute, pressing furibondo della squadra di Pecorari 7? GOL ANNULLATO A ELLIOT- Bella iniziativa di Nobile, destro secco e sulla ribattuta Elliot spinge in rete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Cesena Under 15 1-1 LIVE: Vicchi riporta in pari il punteggio!